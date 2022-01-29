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Суд вернул иск россиянина из-за неисполнения его мечты Дедом Морозом

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- Анастасия Карелина
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Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул иск 23-летнему россиянину Игорю Мирзоеву. Ранее россиянин обвинил АО "Дед Мороз" в неисполнении его мечт. Об этом сообщает Znak.

Выяснилось, что истец так и не оплатил госпошлину – 300 рублей, а также не приложил документы о том, что копия иска направлена ответчику. В суде отметили, что Игорь Мирзоев может подать свой иск повторно.

О том, что россиянин подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, сообщалось еще 22 декабря. По словам Игоря Мирзоева, волшебник не выполняет взятые на себя обязательства, а за ним стоит "полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян".

"Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты", - написал в своем иске обиженный россиянин.


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URL: https://www.vb.kg/413215
Теги:
Новый год, Россия, суд, в мире
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