Суд вернул иск россиянина из-за неисполнения его мечты Дедом Морозом

Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул иск 23-летнему россиянину Игорю Мирзоеву. Ранее россиянин обвинил АО "Дед Мороз" в неисполнении его мечт. Об этом сообщает Znak.

Выяснилось, что истец так и не оплатил госпошлину – 300 рублей, а также не приложил документы о том, что копия иска направлена ответчику. В суде отметили, что Игорь Мирзоев может подать свой иск повторно.

О том, что россиянин подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, сообщалось еще 22 декабря. По словам Игоря Мирзоева, волшебник не выполняет взятые на себя обязательства, а за ним стоит "полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян".

"Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты", - написал в своем иске обиженный россиянин.