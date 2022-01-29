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Дефицита социально значимых товаров в Баткенской области нет

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- Анастасия Карелина
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В целях недопущения необоснованного повышения цен на социально значимые товары 28 и 29 января сотрудниками Баткенского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов проведен мониторинг цен и разъяснительные мероприятия на рынках и в ряде других торговых объектов в Кадамжайском районе, городах Кызыл-Кия и Баткен. Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

Мониторинг показал, что цены на социально значимые товары остаются на прежнем уровне. Руководители торговых сетей пояснили, что дефицита в данный момент не наблюдается, более того, есть запас товаров.

Сотрудниками Баткенского областного отдела Госагентства антимонопольного регулирования проведена разъяснительная работа по вопросам недопущения спекуляций и необоснованного роста цен.


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URL: https://www.vb.kg/413216
Теги:
Баткенская область, Госантимонополия, Кадамджайский район, Кызыл-Кия
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