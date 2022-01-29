Льготную медпомощь получили пострадавшие в ходе конфликта на границе

164 гражданам и военнослужащим, пострадавшим в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе на территории Баткенской области в апреле-мае 2021 года, оказана медицинская помощь на льготных условиях (без внесения сооплаты) в организациях здравоохранения Баткенской, Ошской областей и города Бишкек. Об этом vb.kg рассказала специалист Фонда обязательного медицинского страхования КР Светлана Байтикова.

Как она пояснила, независимо от наличия прав на льготы людям была предоставлена медицинская помощь на льготных условиях, согласно Указу президента "О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области" от 4 мая 2021 года.

"Пострадавшие граждане в течение одного года при получении стационарной медицинской помощи освобождены от внесения сооплаты", - добавила Байтикова.

Специалист отметила, что за 2021 год выписано 1348,7 тысячи льготных рецептов, в том числе жителям Баткенской области - 114 тысяч. За реализованные лекарственные средства Фондом ОМС сумма возмещения составила 337,6 миллиона сомов, по Баткенской области - 17,1 миллиона сомов.

На 28 января 2022 года выписано 99,3 тысячи льготных рецептов, в том числе по Баткенской области - 7,2 тысячи. За реализованные лекарственные средства Фондом ОМС сумма возмещения составила 23746,3 тысячи сомов, в том числе по Баткенской области - 888,3 тысячи сомов.

Кроме этого, организации здравоохранения республики за 2021 год были профинансированы на сумму 17 миллионов 474 тысяч 434 сома. Финансирование по компенсационным выплатам в 2021 году по республике составило 1 370,0 миллиона сомов, в том числе по Баткенской области – 47,3 миллиона сомов.