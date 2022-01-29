На "Мосфильме" раздали "Золотых орлов"

В Москве на "Мосфильме" прошла церемония вручения ХХ юбилейной премии "Золотой орел", учрежденной Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Об этом пишет rg.ru и другие российские СМИ.

В зале присутствовали только номинанты и те, кто вручает призы.

Началась церемония с того, что собравшиеся почтили память коллег – всех, кто "ушел" за последний год. Перед входом в зал в первом павильоне "Мосфильма" были оборудованы памятные стенды.

Первым вручили приз за лучший короткометражный фильм. "Золотого Орла" получила лента Андрея Светлова "Друг".

Затем назвали лучший неигровой фильм. Им стала картина "Бондарчук.Battle". Федор Бондарчук, получая награду, отметил, что фильм снимался к столетию его отца Сергея Бондарчука.

Анимационный фильм "Конь Юлий и большие скачки" Дарины Шмидт и Константина Феоктистова стал лучшим в своей номинации.

В номинации "Лучшая музыка к фильму" победил мэтр – Алексей Айги. Композитора наградили за музыку к картине "Белый снег". А вот "Золотой орел" в номинации "Лучшая работа звукорежиссера" достался Алексею Самоделко, работавшему над фильмом "Огонь".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" победил "Конек-Горбунок". Сказочную комедию снимали с помощью технологии дополненной реальности ViewGA. Она позволяет создателям фильма прямо на площадке видеть уже финальный кадр с компьютерной графикой и актерами и сразу устранить ошибки.

Приз за "Лучший монтаж фильма" получили "Серебряные коньки".

В номинации "Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам" победили профессионалы, работавшие над картиной "Последний богатырь. Корень зла", Петр Горшенин и Татьяна Вавилова.

В номинации "Лучшая работа художника по костюмам" вновь отметили людей из группы, создававшей "Серебряные коньки". У Татьяны Патрахальцевой - это уже третий "Орел", а у Галины Солодовниковой – первый.

"Лучшей работой художника-постановщика" признали труд Александра Загоскина в тех же "Серебряных коньках".

Роман Кантор получил "Золотого Орла" за "Лучший сценарий". Именно на основе его были сняты все те же "Серебряные коньки".

Ивану Янковскому достался "Золотой орел" за "Лучшую мужскую роль второго плана".

А вот его отец Филипп Янковский получил "Золотого Орла", как исполнитель лучшей мужской роли в фильме "Иван Денисович".

Лучшим режиссером нынешнего "Золотого орла" стал Глеб Панфилов, снявший "Ивана Денисовича".

Ирина Горбачева получила "Золотого Орла" за "Лучшую женскую роль второго плана". Актриса сыграла в фильме "Огонь".

А Мария Аронова, сыгравшая в фильме "Пара из будущего", стала в этом году "Лучшей актрисой в кино".

Что касается сериальных номинаций, то лучшей актрисой стала Александра Урсуляк, сыгравшая в сериале "Пингвины моей мамы". А приз за "Лучшую мужскую роль в сериале" получил Алексей Гуськов за работу в картине "Седьмая симфония".

"Седьмая симфония" стала и "Лучшим телевизионным сериалом".

Впервые статуэтки вручали в номинации "Лучший сериал онлайн-платформ". Им стал "Вертинский".

Кульминационным моментом церемонии стало вручение приза "За вклад в российский кинематограф". Эту награду Сергей Гармаш вручил Сергею Шакурову. А он в свою очередь вручил приз за "Лучший фильм года". И им стала картина Михаила Локшина "Серебряные коньки". Этот фильм получил в этом году больше всего номинаций и стал обладателем наибольшего же числа наград.