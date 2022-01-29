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Камчыбек Ташиев обсудил приграничный конфликт с Саймумином Ятимовым

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- Анастасия Карелина
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Сегодня на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел-Автодорожный" состоялась двухсторонняя рабочая встреча глав спецслужб Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Встреча прошла в связи с необходимостью расследования военного столкновения, случившегося 27 января, и поиску решений по всем вопросам произошедшего конфликта.

Камчыбек Ташиев с коллегой Саймумином Ятимовым обсудили решение разногласия на приграничных территориях. Руководители спецслужб двух стран договорились о принятии дополнительных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, а также факторов и условий способствующих возникновению приграничных конфликтов.

По итогам прошедшей встречи было принято решение о возобновлении работы правительственных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграниц.


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URL: https://www.vb.kg/413222
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, ГКНБ, Таджикистан, Кыргызстан
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