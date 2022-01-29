Камчыбек Ташиев обсудил приграничный конфликт с Саймумином Ятимовым

Сегодня на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел-Автодорожный" состоялась двухсторонняя рабочая встреча глав спецслужб Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Встреча прошла в связи с необходимостью расследования военного столкновения, случившегося 27 января, и поиску решений по всем вопросам произошедшего конфликта.

Камчыбек Ташиев с коллегой Саймумином Ятимовым обсудили решение разногласия на приграничных территориях. Руководители спецслужб двух стран договорились о принятии дополнительных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, а также факторов и условий способствующих возникновению приграничных конфликтов.

По итогам прошедшей встречи было принято решение о возобновлении работы правительственных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграниц.