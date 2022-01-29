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Медики сегодня сажали деревья на территории комплекса "Алтын балалык"

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- Анастасия Карелина
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Сегодня сотрудники центрального аппарата Министерства здравоохранения, Фонда обязательного медицинского страхования, Департамента лекарственных средств и медицинских изделий, Центра электронного здравоохранения во главе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым сажали деревья и облагораживали территорию медико-реабилитационного комплекса "Алтын балалык" в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это уже второй выезд. В декабре прошлого года руководители организаций здравоохранения провели субботник, в ходе которого высаживали березы, голубые ели и арчу. Мероприятия по облагораживанию и озеленению мы планируем проводить и в дальнейшем", - пояснил глава Минздрава.

Комплекс "Алтын балалык" в настоящее время готов уже на 70 процентов. Завершить ремонтно-строительные работы планируется до 1 июня.


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URL: https://www.vb.kg/413223
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, озеленение, Минздрав, Алымкадыр Бейшеналиев
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