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Американец планировал убийство президента Джо Байдена "по заданию Бога"

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- Анастасия Карелина
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В США задержали мужчину, который угрожал убить Джо Байдена, как он объяснил, "по заданию Бога". Об пишет iz.ru со ссылкой на Dailymail.

Агенты секретной службы задержали жителя Канзаса Скотта Мерримана. Его обвиняют в угрозах убийством американскому лидеру Джо Байдену.

Мужчину задержали в ресторане в Мэриленде после ряда угрожающих телефонных звонков, а также сообщений в социальных сетях. У него обнаружили заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями.

В ходе допросов подозреваемый признался, что выполняет поручения Бога, который велел ему "отрубить голову змее сердца нации". Мужчина собирался направиться в Вашингтон, чтобы исполнить полученные указания.

"Я верю, что Джо Байден - антихрист и получит смертельную рану в голову. Я должен передать послание президенту и сообщить ему, что люди сыты по горло расколом в стране и должны обратиться к Богу (или отправиться в ад)", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/413225
Теги:
покушение, США, Джозеф Байден
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