Дети Джалал-Абада написали письма водителям

В Джалал-Абаде прошла акция "Письма водителю". Об этом сообщила пресс-служба ООБДД Джалал-Абадской области.

Сотрудники Отдела безопасности дорожного движения МВД по Джалал-Абадской области совместно с педагогическим составом общеобразовательной средней школы №2 имени Кадыра Закирова организовали ее в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Учащиеся 4-х, 5-х и 6-х классов написали, а потом прочли письма водителям. Темой их сочинений стала безопасность дорожного движения и культура вождения. Сама акция носила формат конкурса. Поэтому потом юные победители получили дипломы, грамоты и памятные подарки.