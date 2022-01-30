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Дети Джалал-Абада написали письма водителям

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- Анастасия Карелина
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В Джалал-Абаде прошла акция "Письма водителю". Об этом сообщила пресс-служба ООБДД Джалал-Абадской области.

Сотрудники Отдела безопасности дорожного движения МВД по Джалал-Абадской области совместно с педагогическим составом общеобразовательной средней школы №2 имени Кадыра Закирова организовали ее в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Учащиеся 4-х, 5-х и 6-х классов написали, а потом прочли письма водителям. Темой их сочинений стала безопасность дорожного движения и культура вождения. Сама акция носила формат конкурса. Поэтому потом юные победители получили дипломы, грамоты и памятные подарки.


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URL: https://www.vb.kg/413229
Теги:
Джалал-Абадская область, конкурс, школа
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