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31 января "Северэлектро" отключит более 2200 абонентов в Бишкеке

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- Анастасия Карелина
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Национальный энергохолдинг призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию. С 31 января 2022 года автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведет в Бишкеке дистанционное отключение более 2 200 абонентов за дебиторскую задолженность.

Информация на офицальном сайте энергохолдинга говорит о том, что дебиторская задолженность абонентов по городу Бишкек составляет уже более 12,5 миллионов сомов.

"Северэлектро" напоминает, что для удобства абонентов функционирует мобильное приложение "Северэлектро", а также на сайте распредкомпании https://se.kg/ действует рубрика "Баланс абонента", с помощью которых все абоненты ОАО "Северэлектро", включая бытовых и промышленных абонентов, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счета.

Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный Колл-центр "Северэлектро" по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0(556)001-209.

Абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы "Quickpay", "Pay24", "UMAI", "KICB", "MSТС (Касса-24)", "Megacom", "О!", "Оной", в том числе через электронные кошельки "О!", "MegaPay", "UMAI", "Элсом", в кассах "РСК Банка", "Керемет Банка", "Дос Кредо Банка", "Бакай Банка", "Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН", "Халык Банка", "КICВ Банка", "Оптима Банка", а также ГП "Кыргызпочтасы" принимает платежи за электроэнергию в режиме реального времени.


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URL: https://www.vb.kg/413238
Теги:
отключение электроэнергии, Бишкек, Северэлектро
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