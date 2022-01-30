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Более 30 лет в Роттердаме добывали нефть, а горожане даже не догадывались

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- Анастасия Карелина
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Больше тридцати лет на юге Роттердама велась добыча нефти, о чем жители квартала Чарлуа даже не догадывались. Все открылось, когда нефтегазовая компания NAM сделала запрос о продлении лицензии до 2050 года. Об этом сообщает Euronews.

Петиция с требованием не выдавать разрешение на работы собрала тысячи подписей. Горожане напомнили властям о землетрясениях в провинции Гронинген на севере Нидерландов.

"Там добыча газа, в Роттердаме - добыча нефти. Волей-неволей задумаешься о том, чем нам это аукнется", - сокрушается местная жительница.

Заместитель мэра Роттердама Арно Бонте в свою очередь утверждает, что власти не хотят загрязнять почву нефтехимикатами. Это противоречит целям по климату.

"Мы за то, чтобы снизить объемы пользования нефтью и газом, а не наоборот", - пояснил чиновник.

В нефтекомпании же заверяют, что проседание грунта до 2050 года в районе роттердамского месторождения не превысит отметки в 2 сантиметра. Хотя за последние три десятка лет бурений почва просела там уже на 5 сантиметров. В NAM также утверждают, что вероятность землетрясений в связи с нефтедобывающей деятельностью "очень мала".


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URL: https://www.vb.kg/413239
Теги:
нефть, Нидерланды, в мире
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