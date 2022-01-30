Умер народный артист России Леонид Куравлев

В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Об этом пишет ТАСС и другие российские СМИ.

"Леонид Вячеславович скончался. Мы на связи с его сыном", - пояснили журналистам информационного агентства в Союзе кинематографистов России.

В начале января Леонид Куравлев попал в реанимацию в Коммунарке с пневмонией. Тест на коронавирус, взятый у актера, показал отрицательный результат. Состояние любимца публики оценивалось как тяжелое, но медики боролись за жизнь Леонида Вячеславовича.

После смерти супруги Нины Васильевны, с которой Куравлев прожил больше полувека, он стал затворником. Почти не снимался, и старался не появляться на публике. Не поддерживал связей с друзьями и коллегами. В прошлом году родные поместили Леонида Куравлева в один из московских пансионатов для пожилых. Когда в первых числах января у артиста резко поднялась температура, его экстренно госпитализировали. По информации, которая есть в Сети, из Коммунарки артиста позже выписали, но перевели в Первый московский хоспис имени Миллионщиковой. Медики диагностировали у пожилого актера деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь - патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Поклонники артиста надеялись на то, что артист выздоровеет и вернется на экраны, но чуда, увы, не случилось.

В кино Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных его фильмов: "Живет такой парень", "Когда деревья были большими", "Золотой теленок", "Вий", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Афоня", "Ищите женщину", "Раз на раз не приходится".

Дата и время прощания с артистом уточняются.