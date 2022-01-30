Минкульт намерен взять Дом-музей Алыкула Осмонова на свой баланс

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики заинтересовано в том, чтобы взять на свой баланс Дом-музей Алыкула Осмонова, расположенный в Чолпон-Ате. Эта информация размещена на официальной странице Минкульта в социальной сети Facebook.

Дом-музей известного кыргызского поэта посетил глава министерства Азамат Жаманкулов. Сотрудники показали чиновнику экспозицию, обновленную к 100-летию Алыкула Осмонова.

В 1945-1950 годах поэт лечился от туберкулеза в Чолпон-Ате, где жил в этом трехкомнатном доме. После кончины Осмонова дом стал музеем. Много лет его ремонтировал член Союза художников Бакыт Асанбаев. А в 2015-м в честь 100-летия поэта на территории музея было высажено 100 деревьев, разбит небольшой сквер и установлен памятник.

Азамат Жаманкулов отметил, что Министерство культуры заинтересовано в сохранении и защите Дома-музея поэта, и сообщил, что сейчас в соответствии с законодательством предпринимаются усилия для того, чтобы взять музей на баланс министерства.