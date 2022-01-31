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Иссык-Кульская областная централизованная библиотека в аварийном состоянии

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- Анастасия Карелина
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Областная централизованная библиотека Детской школы искусств имени Карамолдо Орозова в Чолпон-Ате находится в аварийном состоянии. Об этом главе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамату Жаманкулову рассказали в ходе его визита.

Художественная школа в Иссык-Кульской области была построена в 1936 году, а библиотека и того раньше – в 1926-м. Руководство школы рассказало чиновнику, что классы стали слишком малы, ведь в настоящий момент музыкой и хореографией здесь занимаются около 300 детей. Школе давно нужно новое здание.

Затем министра познакомили с работой Иссык-Кульской областной централизованной библиотеки. Когда-то это книгохранилище было первой библиотекой в области. Но с 2009 года ее здание находится в аварийном состоянии. Во время дождей протекла крыша, а мебель пришла в негодность.

С местными властями был подписан акт и библиотеку закрыли. Однако в книгохранилище – более 30 тысяч экземпляров книг. Числятся десять сотрудников. Для того, чтобы сохранить книги и не прерывать работу библиотекарей, было принято решение о временном переносе библиотеки в здание автовокзала Чолпон-Аты. Вопрос с арендной платой в 15 тысяч сомов Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики уже решен.


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URL: https://www.vb.kg/413245
Теги:
библиотека, дети, искусство, Иссык-Кульская область, Азамат Жаманкулов
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