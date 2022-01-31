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В Сети набирает просмотры новый имиджевый ролик будущего эко-города Асман

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- Анастасия Карелина
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В Интернете набирает просмотры новый имиджевый ролик экологически чистого города Асман, строительство которого планируется начать уже этой весной.

Видео сопровождается следующим текстом: "Проект эко-города Асман - это новое видение будущего. Асман эко сити - это новые идеи и новые решения. Город Асман - это не только пункт назначения, но и дом для тех, кто мечтает о большом и масштабном. И для тех, кто хочет стать частью прогрессивной экологической жизни. Мы открыты для бизнеса, присоединяйтесь к нам".

Видео длится чуть больше минуты. Найти в нем можно практически все: великолепные виды горного края, Иссык-Куль, снежных барсов, народные ремесла и технологии будущего... Но вот у пользователей Сети презентационное видео особого энтузиазма не вызвало. Большинство комментариев - критические.


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URL: https://www.vb.kg/413248
Теги:
Иссык-Кульская область, экология
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