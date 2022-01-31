Прогноз погоды до 3 февраля. По прежнему без осадков

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 31 января по 3 февраля.

Бишкек

31 января Ночь -3 … -5 °C день 4 … 6 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

1 февраля Ночь -3 … -5 °C день 6 … 8 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

2 февраля Ночь -3 … -5 °C день 6 … 8 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

3 февраля Ночь -1 … -3 °C день 4 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

31 января Ночь -2 … -4 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 2-7 м/с , без осадков

1 февраля Ночь -3 … -5 °C день 6 … 8 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

2 февраля Ночь -4 … -6 °C день 7 … 9 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

3 февраля Ночь -1 … -3 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

31 января Ночь -1 … -6 °C день 1 … 6 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

1 февраля Ночь -2 … -7 °C день 3 … 8 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

2 февраля Ночь -1 … -6 °C день 3 … 8 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

3 февраля Ночь -1 … -6 °C день 1 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь со снегом

Чолпон-Ата

31 января Ночь -6 … -8 °C день -1 … +1 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

1 февраля Ночь -6 … -8 °C день -1 … +1 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

2 февраля Ночь -6 … -8 °C день -1 … +1 °C Ветер западный 2-7 м/с, без осадков

3 февраля Ночь -5 … -7 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков