Грядет Новый год по восточному календарю. Встречаем его по всем правилам!

Новый год по восточному календарю, или Китайский Новый год, является главным и самым продолжительным праздником в самом Китае и других странах Восточной Азии. Завтра, 1 февраля, металлический Бык передаст бразды правления синему Тигру. Присоединимся к празднику и мы.

Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.

Цикл новогодних празднеств традиционно начинается в первый день первого же месяца китайского календаря и заканчивается Праздником фонарей, который наступает на 15-й день празднований. В эту новогоднюю пору большинство китайцев собираются семьями на свой ежегодный ужин воссоединения.

Каждый год обозначается одним из 12 зодиакальных животных и цветом по системе "Пяти стихий".

Китайский Новый год называют еще Праздником весны. По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ею ростки жизни.

Мифология праздника

Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы прячутся от чудовища по имени Нянь. Нянь приходит в первый день Нового года, чтобы сожрать скот, зерно и другие пищевые припасы, а иногда и самих сельских жителей. Особенно "любит" Нянь детей. Чтобы защитить себя от чудовища, китайцы при входе в жилище клали еду. Согласно преданию, чем больше будет еды, тем добрее будет зверь, а если Нянь насытится, то оставит людей в покое.

Согласно поверью, однажды люди увидели, что Нянь испугался ребенка, одетого в красную одежду. Они решили, что чудище боится красного цвета. С тех пор каждый раз, когда приходит Новый год, люди развешивают красные фонари и красные свитки на окнах и дверях, и зажигают фейерверки. По поверьям, эти традиции отпугивают чудовище и вынуждают его обходить поселения.

Традиции

Новый год принято встречать с семьей. Китайцы, живущие и работающие в разных уголках страны, стараются во что бы то ни стало приехать домой к родителям, семье и близким.

Первый день Нового года принято начинать с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний. Фейерверки, как мы уже пояснили, должны отпугнуть злых духов, а также привлечь в семью дух умиротворения и счастья.

В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они "давали отчёт" о прошедшем годе, а затем отдает дань уважения предкам.

Украшения

Красный цвет повсюду! В несколько агрессивный красный в Новый год оформлено все. Особенно по душе китайцам украшать дома красными фонариками. Вообще фонарики символизируют мир, благополучие, связь с родственниками, ушедшими в иной мир.

Рядом с дверью принято вешать надписи с пожеланиями добра и счастья, выполненные также на красной бумаге.

А еще красный и золотой цвета обязательно должны присутствовать в сервировке стола.

Что надеть?

Ну тут все просто – что-нибудь красное.

Что дарить?

Китайцы практичны, поэтому к подаркам подходят рационально. Лучший подарок, по мнению китайца, деньги. Их преподносят в специальных красных конвертах. Так поздравляют близких, родных и даже подчиненных. Вместе с красным конвертом человек получает не только деньги, но и пожелания успеха, удачи в делах и благополучия.

Еще китайцы с радостью дарят друг другу деликатесы и домашнюю выпечку. И, конечно же, презенты запаковывают в красную бумагу.

Что нельзя дарить?

Если вас пригласили встретить Новый год в китайском доме, чрезвычайной важно знать то, что ни в коем случае нельзя преподносить. Итак, пройдемся по пунктам. Их, к слову, немало.

Не дарите часы! Преподнести кому-то часы - все равно, что сказать: "Ваше время истекло!".

Не дарите зонты! Зонт символизирует разделение. Особенно это относится к влюбленным или семейным парам.

Не подойдут в качестве подарка и лекарства. Вроде как вы намекаете на то, что человек не здоров, или желаете ему болезни.

Никакой обуви. Она может не подойти по размеру.

Нельзя дарить носовые платки. Их считают символами прощания. Нельзя дарить и полотенца. Их преподносят на похоронах.

Плохи подарки в комплекте по четыре штуки.

Не подходят в качестве презента острые предметы (ножи, ножницы).

А еще китайцы не дарят срезанные цветы. Особенно желтые хризантемы или любые цветы белого цвета (их также используют на похоронах). И в принципе избегайте белого и черного цветов! В китайской культуре черный и белый ассоциируются с похоронами или несчастьями. Лучше завернуть подарок в бумагу красного или другого теплого цвета.

Что поставить на стол?

Блюда на китайском новогоднем столе включают привычные этому азиатскому народу продукты.

Рыба. Слова "рыба" и "избыток" в китайском языке произносятся похоже, поэтому ни один Новый год не обходится без рыбных блюд. Причем рыбу китайцы готовят по-разному. Гости смогут полакомиться как салатами и нарезкой, так и запеченной рыбой. В особом почете карась, карп и сом.

Пельмени. Их вручную лепят накануне праздника все члены семьи. Хозяйки прячут в начинке разные добавки: монетки (символ богатства), арахис или белую нить (символы долголетия), каштан (предрекает рождение сына).

У китайцев в пельмени добавляют не только мясо, но и петрушку, соевый соус и даже пекинскую капусту. Готовят традиционные пельмени тоже по-разному: варят, жарят на сливочном масле, готовят на пару.

Салат ю-шен. Его знает каждая китайская хозяйка. Считается, что тот, кто съел в праздничную ночь ю-шен, будет успешным каждый из 365 дней в году. Есть у этого салата своя особенность – он может состоять буквально из чего угодно! Хозяйки добавляют в ю-шен то, что ей нравится. Количество ингредиентов в некоторых рецептах превышает 30! У каждого продукта - свое сакральное значение. Вам нужна удача? Добавляйте морковь. Хотите денег? Положите красную рыбу. Желаете здоровья, молодости? Добавьте редьку. И совсем не обязательно выкладывать на свое блюдо весь салат – каждый может выбрать те продукты, которые ему нравятся.

Также в этот салат добавляют авокадо для получения нежных маслянистых ноток, огурец для свежести, болгарский перец и маринованный имбирь для пикантной остроты, грейпфрут для сладко-горьких акцентов. Соус включает также лимонный сок, оливковое масло и сливовое вино.

Мясо. Китайцы выбирают свинину, курицу или утку. Самое простое блюдо – свинина в кисло-сладком соусе.

Мраморные яйца. Это отличный вариант закуски. Это блюдо обязательно для новогоднего стола. Подкрашенные чаем и специями яйца символизируют золотые слитки. Готовить блюдо просто. Сначала яйца отваривают до готовности, а затем легонько ударяют по скорлупе, чтобы получить трещинки. Далее яйца выкладывают в кастрюлю с черным чаем и специями, доводят до кипения, варят около получаса. А когда Вы снимите скорлупу, то увидите яйцо с причудливыми коричнево-золотистыми разводами.

Сладкое. Это еще один обязательный компонент новогоднего застолья. Рисовое печенье, рисовый пирог, популярное печенье с предсказаниями, жареное мороженое или яблоки в карамели – вариантов много.

Чего нельзя делать?

Произносить негативные слова. Запрещены все слова с отрицательным смыслом. Например: смерть, больной, пустой, боль, бедный, убить и прочие.

Бить посуду. Сломанные вещи – препятствие к зажиточной жизни и удаче. Если все-таки вы разбили, скажем, тарелку, то оберните ее красной бумагой, а после праздников выбросите осколки. По правилам их нужно выбрасывать в озеро или реку.

Затевать уборку. Перед китайским Новым годом есть день специально предназначенный для уборки. А во время праздника то, что убрать необходимо, перемещается от углов в центр комнаты, упаковывается и выбрасывается лишь после пятого праздничного дня.

Принимать душ. Тут сложно что-то объяснить. Встретите китайцев, спросите сами почему так!

Использовать острые предметы (ножи, ножницы, иглы и прочее). В прошлые века праздники давали женщинам заслуженный перерыв от трудов. А еще считается, что острые предметы сокращают поток богатства и успеха.

Стричь волосы. 99 процентов парикмахерских в Китае в праздничные дни закрыто. Стрижка в Новый год – табу.

Посещать семью жены. Традиционно несколько поколений китайцев живут вместе. Невеста переезжает в дом жениха после свадьбы. И, конечно же, она будет праздновать Новый год со своими родственниками. Ее возвращение к родителям может означать, что в браке есть проблемы.

Требовать вернуть долг или занимать деньги. Этот обычай - проявление понимания. Если вы постучите в чью-то дверь, требуя выплаты долга, принесете неудачу обеим сторонам. Заимствование денег также табу. Это означает, что придется занимать весь год.

Не принимать лекарства. Старайтесь не принимать лекарства во время праздника, чтобы не болеть весь год. Конечно, если вы хронически больны или у вас внезапное серьезное заболевание, здоровье все равно должно быть на первом месте. А вот необязательных лекарств нужно избегать.

Не давайте новогодних благословений тому, кто еще нежится в постели. Пусть получатель сначала встанет, иначе будет прикован к постели весь год.

А вот, что сделать необходимо!

Когда стрелки часов начинают отмерять время нового года, китайцы настежь открывают окна и двери. Считается, что так они выпускают из дома все неприятности, беды, горести и приглашают в дом счастье, любовь, благополучие.

Ни одна новогодняя ночь в Китае не обходится без фейерверков. Чем громче и ярче фейерверки, тем счастливее и удачнее будет год.

Китайский Новый год – очень шумное празднество. Дополняется оно и взрывами петард и автомобильными гудками. Так китайцы говорят "До свидания!" старому году и "Здравствуй!" году новому.