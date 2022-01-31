МВД: Обстановка на кыргызско-таджикском участке госгранице стабильная

В целях повышения эффективности противодействия различным преступным проявлениям и обеспечению контроля за обстановкой, личный состав УВД Баткенской продолжает нести службу в усиленном режиме.

Сотрудниками УВД Баткенской и Согдийской области продолжаются совместные круглосуточные патрулирования в приграничных селах Жаңы-Жер, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык, Кулуңду Максат Сада, Кулуңду Лейлекского районаи в селах Гафуровского района Согдийской области и в селах Ак-Сай, Таш-Тумшук, Орто-Боз, Көк-Терек, Көк-Таш, Самаркандек, Кызыл-Бел, Достук, Кара-Бак Бакай, Ак-Сай-Развилка Ак-Сай-Ворух Баткенского района.

Сотрудниками милиции проводится комплекс организационных и профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка и

безопасности, предупреждению возможных противоправных действий на приграничных территориях Баткенской области.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы Баткенской области по состоянию на утро 31 января характеризуется как стабильная.

Начальник УВД Баткенской области, полковник милиции Мурат Боронов координирует все действия органов внутренних дел УВД Баткенской области и внутренних войск МВД по охране общественного порядка в Баткенско области.