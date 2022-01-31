Зарплата судей в прошлом году увеличилась до 160 тысяч сомов

Заработная плата судей увеличилась, об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Отмечено, что в рамках реализации указов президента 2021 году заработная плата судей составила в среднем от 81 тысячи до 160 тысяч сомов, военнослужащих в среднем от 21 тысячи до 28 тысяч сомов, медицинских работников в среднем от 8 тысяч до 13 тысяч сомов, работников культуры от 7,8 до 11,7 тысячи сомов.

На эти цели выделено дополнительно 3,8 миллиарда сомов.

"В 2022 году планируется увеличить ресурсы сводного бюджета до 403,9 миллиарда сомов. Это значительный рост по сравнению с предыдущими периодами", - говорится в сообщении ведомства.