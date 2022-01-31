Выход в создавшейся ситуации в гидроэнергетике КР может быть только один

В прошлый вторник три страны Центральной Азии на несколько часов остались без электричества. Остановились предприятия и ТЭЦ, исчез Интернет, на дорогах возникли хаос и пробки, люди застревали в лифтах. Еще бы немного, и началась всеобщая паника, но, к счастью, этого не произошло.

Каркающими воронами полетели слухи: произошла авария (и даже теракт) на Токтогульской ГЭС, вышли из строя электрические сети Узбекистана. Чуть позднее "выяснилось", что в Казахстане произошел теракт на одной из высоковольтных линий электропередачи. В Бишкеке прохожие на улицах с серыми от испуга лицами старались как–то выяснить, что происходит, - из сотовых телефонов исчез Интернет, в домах не было света, отключились вода и отопление, стационарные телефоны. В магазинах возникли очереди - народ скупал бутилированную воду и хлеб. В городе воцарилась обстановка ожидания большой беды.

Первыми поспешили успокоить своих соотечественников власти Кыргызстана. Глава кабинета министров Акылбек Жапаров и министр энергетики Доскул Бекмурзаев провели совместный брифинг, на котором было заявлено, что масштабный сбой в работе энергетического кольца возник не из–за Кыргызстана, в котором снабжение электричеством удалось восстановить за счет собственных сетей в кратчайшее время. В частности, Акылбек Жапаров сообщил: " Это точно произошло не на нашей стороне. Мы это можем показать и доказать соседям. Где и по какой причине произошел сбой, выяснит комиссия, в которую вошли специалисты энергетики трех стран".

Одновременно правительство Узбекистана заявило, что в оперативном порядке создана правительственная комиссия для выявления и устранения причин масштабного отключения электроэнергии. Узбекская энергосистема, являясь частью единой региональной, имеет надежную систему защиты от аварий на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях. Сейчас энергосистема Узбекистана также параллельно работает с энергосистемой Центральной Азии.

Одним словом, и энергетика Узбекистана, судя по заверениям властей этой страны, непричастна к произошедшей аварии.

А вот с Казахстаном ситуация пока совсем непонятная. Правительство этой страны в свою очередь также подготовило специальный пресс–релиз. В нем сообщается: "25 января 2022 года ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии произошел перегруз электрического транзита 500 кВ "Север - восток - юг Казахстана".

В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита путем правильной работы противоаварийной автоматики.

Любопытная деталь: в пресс–релизе правительства Узбекистана ни разу не упоминается слово "авария", есть только слова "неполадки", "непредвиденные ситуации". Значит, можно сделать вывод, что власти скрывают правду–матку от своих граждан, не желают терять лицо.

Сказанное в полной мере относится к властям Кыргызстана и Казахстана. И на Токтогульской ГЭС в этот же день произошла авария. Правда, она была не катастрофичной, не могла повлиять на обеспечение кыргызстанцев электроэнергией. Но, согласитесь, если уж говорить правду народу, то всю, до конца.

В Казахстане сразу после массового отключения электричества некое электронное СМИ опубликовало страшилку о том, что "25 января на одном из участков энергокольца Кок– Борсок произошел неконтролируемый выброс радиационного взрывоопасного материала, в результате чего произошел взрыв, возгорание. В итоге два человека погибли". Но тут отлично сработали казахстанские журналисты, которые установили, что медиаресурса, который выдал эту информацию, не существует, и по сути она фейк.

А вот другое сообщение заслуживает более пристального внимания. Пару недель назад АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" сообщило, что в настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса и мощности единой электрической сети Казахстана. В связи с этим в период с 21 по 31 января 2022 года полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг. Поэтому 196 (!) компаниям, занимающимся этим видом предпринимательства, которое потребляет огромное количество электроэнергии, будет отказано в обслуживании. Да, видно, здорово достали казахстанских энергетиков криптовалютчики.

Есть они и у нас. Вчера в парламенте разгорелся скандал, когда выяснилось, что кыргызские малые ГЭС продают электроэнергию по тройной цене майнинговым фермам. Это им выгоднее, чем снабжать обычных потребителей.

Неожиданно нагрянувший на нас энергоколлапс показал, без электричества жизни нет. И поэтому нужно срочно со своими проблемами в энергетике разбираться. С одной стороны, в этой отрасли есть определенный порядок. Есть свое энергокольцо, переключение на которое и выручило 25 января. Благодаря внутриреспубликанским параллельным сетям в этот злополучный день наши энергетики сравнительно быстро восстановили подачу света кыргызстанцам. Честь и хвала им за это. В последние годы построены две подстанции, функционируют две линии по 500 кВ, через которые граждане северных областей получают свет с юга страны. В республике также работают семь ГЭС, две ТЭЦ. Сила! Ежегодно вырабатывается 15 миллиардов киловатт–часов электроэнергии, а потребление составляет всего 13,5 миллиарда.

Но часто в годы маловодья, особенно зимой, мы вынуждены закупать электроэнергию у соседей, а рассчитываемся с ними, как правило, летом поливной водой. Гидростанций в стране могло быть намного больше, но наша бесхозяйственность и хищения мешают перейти на полное самостоятельное энергообеспечение. А потребности внутреннего рынка растут с каждым годом.

Десять лет назад правительство заключило соглашение с РусГидро о строительстве нескольких гидростанций на Нарыне, но тогдашние правители умудрились растащить по собственным карманам миллионы долларов, предназначенных для проведения проектных работ. РусГидро даже подало в суд, но дело каким–то непостижимым образом удалось замять.

Десятки лет ведутся разговоры о возведении собственными силами малых ГЭС. Говорить мы умеем, по этой части нам равных нет, а вот с практической работой дела обстоят не блестяще. За последние годы мы не построили ни одной электростанции, даже малой. И между прочим, процент износа оборудования на ведущих ГЭС составляет 80 процентов, а на ТЭЦ - 60 процентов. И что самое прискорбное, инвесторы к нам после истории с РусГидро не идут.

За несколько дней до аварии произошла сенсация: Министерство энергетики подписало с российской корпорацией Росатом меморандум–намерение о строительстве малой атомной электростанции в КР.

Сейчас народ с жаром обсуждает "атомную перспективу". Разумно ли строить такой объект в сейсмически опасном регионе, в котором к тому же нет политической стабильности? А если боевикам из Афганистана придет в голову прощупать Центральную Азию на прочность? Здесь нужно сто раз подумать, прежде чем принять решение.

Единственный выход в создавшейся ситуации может быть только один: возведение гидростанций вместе со своими соседями. Казахстан и Узбекистан готовы помочь нам в этом вопросе. Может, решимся на сотрудничество с братскими странами? Собственными силами мы точно не сможем развивать забуксовавшую гидроэнергетику.