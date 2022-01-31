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Мисс США 2019 года Челси Крист обнаружена мертвой в Нью-Йорке

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным американской газеты, тело 30-летней модели нашли утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба, в котором она проживала. Отмечается, что последний раз победительницу конкурса "Мисс США 2019" видели на 29-м этаже. Перед смертью Крист написала записку о том, что хочет оставить все имущество своей матери.

New York Post также приводит заявление семьи модели: "Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой".

Незадолго до своей смерти Крист опубликовала в Instagram пост, где разметила свою фотографию с подписью: "Пусть этот день принесет вам покой".


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URL: https://www.vb.kg/413258
Теги:
США, шоу-бизнес, новости мира
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