Байден назвал условие для признания правительства "Талибана"

Президент США Джо Байден назвал необходимое условие для рассмотрения вопроса о легитимности "Талибана", [ur=https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/30/statement-from-president-biden-on-mark-frerichs/]сообщается[/url] на сайте Белого дома.

Байден потребовал от "Талибана" освободить ветерана ВМС США Марка Фрерихса, захваченного в 2020 году в Афганистане, и заявил, что только после этого может начаться обсуждение легитимизации власти талибов.

Согласно заявлению, Фрерихс пропал в начале февраля 2020 года в Кабуле. Он жил в Афганистане десять лет, будучи инженером-строителем.

По словам Байдена, семья Фрерихса, уроженца Иллинойса, "пережила два мучительных года, молясь о его безопасности, гадая, где он находится и каково его состояние, и страстно желая его возвращения".