В Пекине заявили о всплеске заражений COVID-19 накануне Олимпиады

В Пекине зафиксировали самое большое количество случаев заболевания коронавирусом за 18 месяцев накануне начала зимних Олимпийских игр, передает Reuters.

После того как в столице было зарегистрировано еще 20 случаев, официальные лица объявили, что некоторые местные районы будут закрыты на локдаун. Жители столицы должны будут пройти проверку. По данным Национальной комиссии здравоохранения (NHC), общее количество новых случаев, обнаруженных в Пекине, было самым высоким в городе с июня 2020 года.

Отдельно организаторы Олимпийских игр сообщили о 34 новых случаях заражения сотрудников и спортсменов, связанных с Олимпиадой. Из них 13 человек являются непосредственно спортсменами или официальными представителями команд, отмечается в сообщении оргкомитета. Положительный результат теста на COVID-19 у этих людей был получен по прибытии делегаций в пекинском аэропорту.