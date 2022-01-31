Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

В Пекине заявили о всплеске заражений COVID-19 накануне Олимпиады

228  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Пекине зафиксировали самое большое количество случаев заболевания коронавирусом за 18 месяцев накануне начала зимних Олимпийских игр, передает Reuters.

После того как в столице было зарегистрировано еще 20 случаев, официальные лица объявили, что некоторые местные районы будут закрыты на локдаун. Жители столицы должны будут пройти проверку. По данным Национальной комиссии здравоохранения (NHC), общее количество новых случаев, обнаруженных в Пекине, было самым высоким в городе с июня 2020 года.

Отдельно организаторы Олимпийских игр сообщили о 34 новых случаях заражения сотрудников и спортсменов, связанных с Олимпиадой. Из них 13 человек являются непосредственно спортсменами или официальными представителями команд, отмечается в сообщении оргкомитета. Положительный результат теста на COVID-19 у этих людей был получен по прибытии делегаций в пекинском аэропорту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413263
Теги:
Китай, коронавирус, COVID-19, COVID, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  