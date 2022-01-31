В Баткене задержан активный член ОПГ, ранее судимый 11 раз

Сотрудниками отделения по борьбе с организованной преступностью ОУР УВД Баткенской области задержан мужчина, состоящий на учете МВД, как активный член ОПГ.

В ОБОП УВД Баткенской области поступила информация о том, что в Баткене местный житель незаконно хранит у себя дома наркотические вещества.

Данная информация зарегистрирована в ЕРП УВД Баткенской области по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

В рамках досудебного производства проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых, установлена личность гражданина, подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества. Им оказался неоднократно судимый 55-летний житель Баткена А.Р., который состоит на оперативном учете МВД, как член организованной преступной группировки.

Во время проведенного санкционированного обыска в доме А.Р. обнаружено и изъято: огнестрельное оружие 12-го калибра, 9 штук патронов и 43 грамм наркотического вещества "марихуана". Также, установлено, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статьям: вымогательство, нанесения тяжкого вреда здоровью, хулиганство. Всего у него 11 судимостей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим преступлениям.