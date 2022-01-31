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Европейский Союз поможет сельской молодежи укрепить цифровые навыки

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- Айжан Мамбеталиева
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При финансовой поддержке Европейского Союза начата реализация проекта "Продвижение равных экономических возможностей и устойчивости молодежи" в Кыргызстане (Санарип инсан (Цифровой гражданин).

Целью проекта является обеспечение знаниями о цифровой и зеленой экономике молодежи и женщин, проживающих в сельских регионах республики. Данный проект предусматривает проведение информационных мероприятий по повышению уровня цифровой грамотности в сотрудничестве со СМИ и социальными сетями, адаптация и разработка учебно-методических материалов с представителями сектора образования, а также проведение совместных инициатив с представителями цифровой экономики и государственными органами по обучению молодежи работе на цифровых платформах в секторах электронного правительства, электронной коммерции и цифровой экономики.

В рамках проекта вовлеченные представители молодежи и женщин получат необходимые знания и навыки для успешного начала деятельности на кыргызских и международных цифровых платформах, цифровых кошельках, досках объявлений, маркетплейсах, получат передовые предпринимательские навыки с применением информационных технологий.

В итоге прохождения тренингов, представители молодежи и женщин смогут получить финансирование для реализации своих ИТ стартапов. Результатом деятельности проекта является улучшение индикаторов защищенности молодежи по целям устойчивого развития и защиты прав человека.

Проект реализуется European Neighbourhood Council (ENC) совместно с общественным объединением "Кыргызское Отделение Интернет Общества Айсок" при содействии представительства Европейского Союза в Кыргызстане. Длительность проекта составляет 30 месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/413268
Теги:
молодежь, Европейский союз, информационные технологии, Кыргызстан
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