В Москве задержан кыргызстанец, скрывавшийся 11 лет от правосудия

Пресс-служба МВД сообщает, что установлено местонахождение лица, который обвиняется в совершении убийства. Он скрывался от правоохранительных органов более 11 лет. Накануне проведено задержание на территории России.

17 июня 2010 года в ОВД Араванского района Ошской области поступило сообщение, что рядом с хлопковым полем у села Дадахан обнаружено тело неизвестной женщины азиатской внешности в возрасте примерно 25-30 лет, с телесными повреждениями.

Раскрытие данного тяжкого преступления стало результатом сложной, объемной работы следователей и оперативников. Поначалу основной версией было, что женщина погибла в результате июньских событий 2010 года, однако выяснились другие обстоятельства совершенного преступления.

При внешнем осмотре были обнаружены раны в области головы, на руках и на лице. Проводились оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, были назначены соответствующие экспертизы. Судмедэкспертиза установила переломы костей черепа, переломы ребер. Осуществлялась работа по установлению личности неопознанного трупа. Позже личность женщины была установлена, это оказалась сотрудница Департамента регистрации транспортных средств ГРС (прежнее название МРЭО) Алия Темирбаева 1980 года рождения.

По данным следствия в мае 2010 года некие криминальные элементы разузнали, что у жительницы Оша имеются денежные средстве в большом количестве, предназначенные для покупки квартиры. Впоследствии злоумышленники составили план действий, договорились войти в доверие. 10 июня 2010 года женщину обманом заманили в безлюдное место, где на нее напали несколько мужчин, которые применив физическую силу, угрожая электрошокером, требовали денежные средства в размере 10 000 долларов США. Не получив желаемое, вымогатели отобрали золотые и серебряные украшения, после этого, совершив убийство, труп выбросили в канал в Кара-Суйском районе. Через неделю 17 июня 2010 года тело женщины было обнаружено на территории Араванского района Ошской области в канале рядом с хлопковым полем у села Дадахан.

Позже по результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обстоятельства совершенного убийства. Лица, причастные к преступлению были задержаны. Обвиняемые в жестоком убийстве женщины получили различные сроки заключения. За совершение тяжкого преступления один из мужчин был осужден судом на 25 лет лишения свободы. Еще одна соучастница преступления была осуждена на 18 лет лишения свободы. За укрывательство преступления на 3 года лишения свободы был приговорен другой житель Оша.

Одному из активных соучастников данного тяжкого преступления тогда удалось скрыться, его объявили в межгосударственный розыск.

Накануне, в январе 2022 года Араванским РОВД была предоставлена оперативная информация о возможном местонахождении разыскиваемого лица, о чем было сообщено в Представительство МВД КР в РФ. При непосредственном участии Представительства МВД КР в РФ сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве проводились оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых 21 января 2022 года установлен и задержан разыскиваемый гражданин Айтиев Тилек 1988 года рождения, уроженец Ошской области. На основании решения территориального районного суда г. Москвы задержанный водворен в СИЗО, в настоящее время решается вопрос об его экстрадиции согласно Минской конвенции от 1993 года.