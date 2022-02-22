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Политолог: По вопросу ДНР и ЛНР, Кыргызстан должен занять позицию России

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- Наталья Крайнова
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Кыргызстан должен открыто занять позицию России по вопросу признания республик ДНР и ЛНР, отделяющихся от Украины. Таким мнением с vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Во всем этом виновато руководство Украины. Которое довело то того, что Путин вынужден принимать такие меры. За это полностью несет руководство во главе с президентом Зеленским. Также как было виновато руководство Грузии, когда довело ситуацию до того что Южная Осетия вышла из состава Грузии. За все несет ответственность люди, рвущиеся к власти, и потом, не знающие, что делать. В итоге страдают люди, а братские народы стреляют в друг друга", - считает Бакыт Бакетаев.

По мнению политолога в конфликте Украины и России, Кыргызстан должен без колебаний занять сторону России.

"Миллионы наших мигрантов сейчас находятся в России, а не в Европе. Наша республика входит в ОДКБ и ЕАЭС, а в Евросоюз нас никто не звал. Поэтому наше правительство должно занимать строго пророссийскую позицию. Посол Кыргызстана в Украине должен занять четкую позицию в этом вопросе и нечего играть в дипломатию", - уверен Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/413273
Теги:
Россия, Украина, политика, Бакыт Бакетаев
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