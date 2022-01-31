В Антальи пропала гражданка Кыргызстана. Об этом на своей странице в соцсетях написала дочь именитого режиссера Болота Шамшиева - Суйутай Шамшиева. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

"Ищут знакомые. Если, кто-то узнает ее, пишите в мессенджер автору основного поста Kseniya Malaniy. Возможно она уехала в Кыргызстан и не поставила в известность знакомых в Антальи. Дай Бог, чтобы она нашлась целой и невредимой! Я лично эту девочку не знаю. Попросили перепостить в Кыргызстане",- говорится в сообщении Шамшиевой.