В Анталии пропала гражданка Кыргызстана. Об этом на своей странице в соцсетях написала дочь именитого режиссера Болота Шамшиева- Суйутай Шамшиева. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

"Ищут знакомые. Если, кто-то узнает ее, пишите в мессенджер автору основного поста Kseniya Malaniy. Возможно она уехала в Кыргызстан и не поставила в известность знакомых в Антальи. Дай Бог, чтобы она нашлась целой и невредимой! Я лично эту девочку не знаю. Попросили перепостить в Кыргызстане"- говорится в сообщении Шамшиевой.