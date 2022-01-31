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В Анталии пропала гражданка Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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В Анталии пропала гражданка Кыргызстана. Об этом на своей странице в соцсетях написала дочь именитого режиссера Болота Шамшиева- Суйутай Шамшиева. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

"Ищут знакомые. Если, кто-то узнает ее, пишите в мессенджер автору основного поста Kseniya Malaniy. Возможно она уехала в Кыргызстан и не поставила в известность знакомых в Антальи. Дай Бог, чтобы она нашлась целой и невредимой! Я лично эту девочку не знаю. Попросили перепостить в Кыргызстане"- говорится в сообщении Шамшиевой.


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URL: https://www.vb.kg/413276
Теги:
Турция, Кыргызстан, пропавшие без вести
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