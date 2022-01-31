Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

Прокурор Москвы выступил за геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

181  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кардинально изменить ситуацию с преступностью и нарушением закона мигрантами сможет изменить только геномная регистрация всех трудовых мигрантов. Об этом в интервью "Российской газете" заявил прокурор Москвы Денис Попов. По его словам, мигрантов, нарушивших закон, выдворяют, они уезжают, но возвращаются с новыми паспортами и новыми именами и фамилиями.

В 2021 году было выявлено 800 таких фактов. Глава столичного надзорного ведомства привел пример, когда судили одного и того же гражданина три раза, но под разными фамилиями. Не имея рецидива, он каждый раз получал минимальный срок. "Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет", - подчеркнул Денис Попов.

Он также отметил, что сейчас далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Например, в 2021 году по материалам столичной полиции лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания в России. В то же время прокуратура Москвы во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области подготовила и направила в столичный главк полиции список из порядка 600 иностранных граждан для их депортации. Все они совершали противоправные деяния. Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 95 преступлений об организации незаконной миграции, 1654 - о фиктивной регистрации и постановке на учет. С регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания снято более 3,5 тысяч человек, фиктивно зарегистрированных в столице.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413278
Теги:
миграция, Москва, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  