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В Финляндии в тренде тур в Кыргызстан: "Почувствуй счастье"

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- Светлана Лаптева
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Программа развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане организовала краткосрочные обучающие курсы в Финляндию для кыргызстанских представителей туристического сектора.

Участники изучили теоретические и практические аспекты устойчивого туризма в Университете прикладных наук Хаага-Хелиа и посетили финские туристические компании, внедрившие и принявшие практику устойчивого туризма.

Тренинг был организован в рамках проекта ПРООН "Содействие в торговле", который поддерживает страны Центральной Азии в продвижении инклюзивного и устойчивого роста. Проект финансируется Министерством иностранных дел Финляндии.

Приключенческий туризм - один из секторов, выбранных проектом "Содействие в торговле", поскольку он является важным источником экономического роста и создания рабочих мест в Кыргызстане. В цепочке создания стоимости задействовано множество видов деятельности, начиная от встречи туристов в аэропорту, размещения в юртах (кочевых войлочных домах), питания и проведения досуга. Поскольку такая деятельность связана с трудоустройством людей и использованием природных ресурсов, культуры и наследия, устойчивость является одним из важных компонентов. Таким образом, устойчивый туризм часто определяют как туризм, который заботится о путешественниках, местных жителях, культурном наследии и окружающей среде.

"Для меня было большим удовольствием провести тренинг для кыргызстанцев, я нахожу такое сотрудничество очень плодотворным. Группа из Кыргызстана узнала об инновационных финских туристических услугах в теории и практике. Это даст шанс применить увиденное в своей собственной культурной и природной среде. Я, как преподаватель, услышала прекрасные примеры того, как участники сразу же применяли теории на практике у себя", - сказала Миа Тарханен, старший преподаватель Университета прикладных наук Хаага-Хелиа.

Путешествия способствуют общению между людьми, а поскольку устойчивый туризм имеет образовательный элемент, он может стимулировать взаимопонимание между народами мира. С увеличением числа интересных направлений туристические компании и направления должны быть конкурентоспособными. Например, Суса Хуотари, представитель финской компании OyKon-TikiToursLtd, сказала, что устойчивый туризм обеспечивает сильное конкурентное преимущество при создании новых или обновлении старых туристических продуктов.

"Западный мир серьезно относится к устойчивому туризму - они будут требовать его в любом случае. Например, Индонезия тонет в пластиковых бутылках, а все туристы с Запада в ужасе от того, что они загрязняют окружающую среду. Только лень мешает перерабатывать пластик, а правительство не создает никакой системы, чтобы избежать загрязнения. Это отпугивает туристов.

Чем больше туристических денег получает Кыргызстан, тем больше можно развивать всю цепочку, чтобы быть ответственными и устойчивыми. Туроператор отвечает и за то как экологически правильно ведет себя пассажир, прибывающий в аэропорт, заканчивая его отъездом и рассыпанием приятных слов о вашей прекрасно ухоженной стране", - говорит Суса Хуотари.

После поездки в Кыргызстан в мае 2021 года (также организованной проектом "Содействие в торговле"), компания Сусы Хуотари начала организовывать и продавать туры в Кыргызстан.

Все представители кыргызстанской делегации проявили большой интерес к устойчивому туризму и решили более сплоченно работать в этом направлении. Очень интересным фактором в устойчивом туризме является- простота, чем проще тур, тем он экологичнее.

"Мне очень понравился тренинг в Финляндии и очень понравился "простой" подход. Туристические компании часто усложняют туры, но мне понравился подход, когда поездка в близлежащий лес и лежание на земле тоже считается туризмом. Оказывается, сейчас в тренде такие устойчивые туры, как "прочувствуй счастье", "разреши себе побыть ленивым", "персональный ретрит", "гармония с природой". Я думаю, что нам также необходимо продвигать эти турпродукты в нашей стране и, конечно, заботиться о природе, например, не печатать без необходимости билеты на бумаге, предоставлять воду не в пластиковых бутылках и прочее", - отметила Айша Мамбеталиева, директор ОсОО "Кыргыз Туризм".

Данный тренинг проходил в рамках проекта "Содействие торговле в Центральной Азии", при поддержке правительства Финляндии.

ПРООН является ведущей организацией ООН, борющейся за искоренение несправедливости бедности, неравенства и изменения климата. Работая с нашей широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах, мы помогаем странам создавать комплексные, долгосрочные решения для людей и планеты.

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URL: https://www.vb.kg/413279
Теги:
туризм, Финляндия, Кыргызстан
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