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14-летяя девочка, которая пропала при странных обстоятельствах. Ее ищут

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кара-Кульджинском районе ищут восьмиклассницу. Пост об этом в группе "Кара Кулжалыктар" в Facebook опубликовала пользовательница Асемгул Кеңешбаевна.

Ниже приводим перевод публикации.

"Фатима Эрнис кызы, 2007 года рождения, из села Каленин (Торойчу) Кара-Кульджинского района, пропала без вести 26 января. Родственники просят помощи в поиске девочки. Как мне соообщили, из Бишкека отцу пропавшей позвонила неизвестная женщина, которая сказала: "Твоя дочь у меня, если позвонишь мне, ты не найдешь ни меня, ни свою дочь". Сама девочка позвонила маме и сказала: "Пришлите номер карты, я вышлю вам деньги, не ищите меня, я вернусь через 2 месяца, подружилась с одной эже", - говорится в посте Кенешбаевой.


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URL: https://www.vb.kg/413280
Теги:
Кара-Кульджинский район, школа, пропал ребенок
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