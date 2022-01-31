Пропала 14-летняя девочка при странных обстоятельствах. Ее ищут

В Кара-Кульджинском районе ищут восьмиклассницу. Пост об этом в группе "Кара Кулжалыктар" в Facebook опубликовала пользовательница Асемгул Кеңешбаевна.

Ниже приводим перевод публикации.

"Фатима Эрнис кызы, 2007 года рождения, из села Каленин (Торойчу) Кара-Кульджинского района, пропала без вести 26 января. Родственники просят помощи в поиске девочки. Как мне соообщили, из Бишкека отцу пропавшей позвонила неизвестная женщина, которая сказала: "Твоя дочь у меня, если позвонишь мне, ты не найдешь ни меня, ни свою дочь". Сама девочка позвонила маме и сказала: "Пришлите номер карты, я вышлю вам деньги, не ищите меня, я вернусь через 2 месяца, подружилась с одной эже", - говорится в посте Кенешбаевой.