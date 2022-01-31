В Кыргызстане более 93 тысяч детей, родители которых работают за границей

Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР в 2021 году было проведено 442 940 подворовых обследований для выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей трудовых мигрантов.

По итогам работы был выявлен 93 501 ребенок, чьи родители работают за пределами страны. При этом в ходе подворовых обследований гражданам разъясняли обязательное установление опеки (попечительства) в случае выезда родителей за рубеж.

Данная работа была проведена в рамках реализации указа президента "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации" от 29 января 2021 года, который определяет меры по обеспечению учета, присмотра, защиты прав и интересов детей, чьи родители находятся в трудовой миграции.

Также в рамках указа, ведомством была разработана автоматизированная база данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одним из компонентов которой является учет детей родителей-мигрантов.

Данная база представляет возможность территориальным государственным органам вносить или загружать информацию о выявленном ребенке в трудной жизненной ситуации в любом месте при наличии Интернета. Это экономит время и расходы, требуемые для запроса, координации и управления данными, получаемыми от различных ведомств на различных уровнях управления.

Кроме того, база предусматривает электронное формирование плана индивидуальной работы с семьей, а также Индивидуального плана по защите ребенка, которые направлены на вывод детей и семей из трудной жизненной ситуации. Для работы по этой базе было организовано обучение сотрудников территориальных управлений труда и социального развития, членов Комиссии по делам детей, представителей органов местного самоуправления по всей стране.