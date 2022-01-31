ПЭРЭТО объявляет конкурс для желающих внедрять энергоэффективность

Проект ПЭРЭТО объявляет конкурс на прохождение экспресс-энергоаудита среди объектов малого и среднего предпринимательства (МСП), оказывающих услуги в секторе туризма и гостеприимства, в частности сегмента HoReCa – отели, рестораны и кафе по всему Кыргызстану.

В рамках конкурса будет отобрано 50 объектов МСП HoReCa, желающих внедрить энергоэффективные технологии при техническом сопровождении специалистов ПЭРЭТО в течение 2022-2023 гг.

Техническое сопровождение 50 объектов МСП HOReCa подразумевает: бесплатный экспресс-энергоаудит от специалистов "Юнисон Групп", осмотр инженерных сетей; тепловизионная съемка (потеря тепла в здании); письменный отчет с рекомендациями по энерго- и ресурсосбережению, энергетический сертификат здания государственного образца, бесплатные консультации от региональных консультантов ПЭРЭТО по исполнению рекомендаций энергоаудита.

Самые успешные МСП объекты продолжат сотрудничество с ПЭРЭТО по привлечению зеленого финансирования для своего бизнеса в секторе туризма в период 2023г.

Критерии отбора: правильно заполненная форма для участия в конкурсе. Заинтересованность владельца МСП HoReCa во внедрении у себя энергоэффективных мер (ЭРЭ) и мер по устойчивому потреблению и производству (УПП); объект МСП HoReCa функционирует больше года (наличие свидетельства); наличие ресурсов для исполнения рекомендаций по итогам энергоаудита; самостоятельные попытки внедрить УПП в своем бизнесе; возможность обучать (отправлять на обучение) линейного персонала.

Прилагаем активную ссылку для заполнения формы заявки. Заинтересованным кандидатам для участия в конкурсе необходимо выслать письмо заинтересованности и заполненную форму на адрес электронной почты: office@unisongroup.org не позднее 23.00 часов 7 февраля 2022 года.