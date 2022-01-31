Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

ПЭРЭТО объявляет конкурс для желающих внедрять энергоэффективность

142  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проект ПЭРЭТО объявляет конкурс на прохождение экспресс-энергоаудита среди объектов малого и среднего предпринимательства (МСП), оказывающих услуги в секторе туризма и гостеприимства, в частности сегмента HoReCa – отели, рестораны и кафе по всему Кыргызстану.

В рамках конкурса будет отобрано 50 объектов МСП HoReCa, желающих внедрить энергоэффективные технологии при техническом сопровождении специалистов ПЭРЭТО в течение 2022-2023 гг.

Техническое сопровождение 50 объектов МСП HOReCa подразумевает: бесплатный экспресс-энергоаудит от специалистов "Юнисон Групп", осмотр инженерных сетей; тепловизионная съемка (потеря тепла в здании); письменный отчет с рекомендациями по энерго- и ресурсосбережению, энергетический сертификат здания государственного образца, бесплатные консультации от региональных консультантов ПЭРЭТО по исполнению рекомендаций энергоаудита.

Самые успешные МСП объекты продолжат сотрудничество с ПЭРЭТО по привлечению зеленого финансирования для своего бизнеса в секторе туризма в период 2023г.

Критерии отбора: правильно заполненная форма для участия в конкурсе. Заинтересованность владельца МСП HoReCa во внедрении у себя энергоэффективных мер (ЭРЭ) и мер по устойчивому потреблению и производству (УПП); объект МСП HoReCa функционирует больше года (наличие свидетельства); наличие ресурсов для исполнения рекомендаций по итогам энергоаудита; самостоятельные попытки внедрить УПП в своем бизнесе; возможность обучать (отправлять на обучение) линейного персонала.

Прилагаем активную ссылку для заполнения формы заявки. Заинтересованным кандидатам для участия в конкурсе необходимо выслать письмо заинтересованности и заполненную форму на адрес электронной почты: office@unisongroup.org не позднее 23.00 часов 7 февраля 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413283
Теги:
конкурс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  