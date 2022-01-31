В Баткенской области школы в приграничных районах возобновили работу

Пресс-служба УВД Баткенской области сообщает, что в селе Кок-Таш Ак-Сайского сельского округа Баткенского района, 27 января 2022 года из-за приграничного конфликта, было временно приостановлено обучение в школах, расположенных на ближайшей территории.

31 января 2022 года образовательные учреждения расположенные в селах Ак-Татыр, Самаркандек, Кок-Таш, Ак-Сай, Орто-Боз, Паски-Арык, Таш-тумшук Баткенского района, возобновили работу.

За безопасностью школьников следят милиционеры инспекции по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в целях контроля за общественным порядком и предотвращения провокационных действий, сотрудники милиции проводят

информационно-разъяснительную работу.