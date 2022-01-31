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В Чуйской области продолжают работать передвижные пункты милиции

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками службы общественной безопасности органов внутренних дел Чуйской области продолжаются профилактические мероприятия на передвижных приемных пунктах милиции.

Сотрудниками СОБ ОВД Аламудунского района на передвижном приемном пункте милиции на кануне были проведены профилактические и

разъяснительные мероприятия с местными жителями села Васильевка, Гроздь и Октябрьское. Где сотрудниками милиции были даны рекомендации по предотвращения преступлений и правонарушений.

Кроме того сотрудниками милиции также были проведены встречи с местными жителями данных сел для решения имеющих социальных вопросов в работе как сотрудников милиции так и других государственных органов.

В рамках проводимых профилактических мероприятий сотрудниками милиции также были проверены несовершеннолетние, родители которых находятся за пределами страны и малообеспеченные семьи в целях предотвращения семейного насилия.

По результатам проведенных работ сотрудниками СОБ ОВД Аламудунского района было принято два заявления от жителей данных сел адресованное непосредственно в районную администрацию, которые сотрудниками милиции

были переданы.


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URL: https://www.vb.kg/413293
Теги:
ГУВД, Чуйская область, милиция
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