В КР зимние виды спорта влачат жалкое существование

На Белой Олимпиаде–2022 в Пекине Кыргызстан будет представлять только один спортсмен - горнолыжник Максим Гордеев. Этот факт в очередной раз демонстрирует равнодушие наших чиновников к развитию зимних видов спорта.

Любителям спорта Максим Гордеев мало известен. Да, он стал чемпионом республики, получил звание мастера спорта КР, но соревнования по зимним дисциплинам в стране проводятся кулуарно, редко кто присутствует на них, минимум информации. А впечатляющих результатов на международных соревнованиях наш горнолыжник пока не добился.

В советское время в Кыргызстане горнолыжный спорт развивался достаточно успешно. В республике проводились всесоюзные турниры, были у нас и чемпионы СССР. После 1991 года все разрушилось. На Белых Олимпиадах в 90–е годы прошлого века честь Кыргызстана защищали легионеры из России, но и они не спасали наше спортивное реноме.

Сегодня в стране действуют только три школы по зимним видам спорта: две в Караколе и одна в Нарыне. Но инвентарем юные спортсмены обеспечены плохо, мало профессиональных тренеров. Члены сборной по горнолыжному спорту часто выезжают на зарубежные соревнования за свой счет. Одним словом, зимние виды влачат жалкое существование.

За несколько лет до Олимпиады–2018 в Пченчхане появились два перспективных спортсмена - горнолыжник Евгений Тимофеев и гонщик по ровной местности Тариэл Жыркымбаев. На тех Играх спортсмены выступили в свою силу, но оказались очень далеко от призеров.

Позже Тимофеев в 27 лет ушел из спорта, а Жыркымбаев не смог заработать зачетные баллы для получения пропуска в Пекин. Таким образом, остался только Максим Гордеев.

Этот горнолыжник упорно стремился получить заветную олимпийскую лицензию. За последние четыре года он принял участие в десяти лицензионных соревнованиях, и в итоге завоевал билетик на Игры.

Обольщаться насчет успешного выступления Максима Гордеева в Пекине не станем. Но в его честь в Пекине поднимут флаг Кыргызстана. А на большее рассчитывать пока не приходится.