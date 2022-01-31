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Ученые Китая разработали систему искусственного вынашивания эмбрионов

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- Наталья Крайнова
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Исследователи из китайского города Сучжоу заявили, что разработали целую систему искусственного интеллекта, которая может контролировать эмбрионы и заботиться о них в искусственной среде матки, сообщает WION.

Результаты исследования были опубликованы в отечественном рецензируемом журнале биомедицинской инженерии в прошлом месяце. По словам специалистов, в настоящее время "ИИ-няня" ухаживает за большим количеством эмбрионов животных, в частности мышей.

Искусственная матка, или "устройство для культивирования эмбрионов длительного срока", представляет собой контейнер, в котором эмбрионы растут в линии кубов, заполненных питательными жидкостями, пояснила команда ученых, возглавляемая профессором Сунь Хайсюанем из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий, дочернего предприятия Китайской академии наук.

По словам ученых, технология искусственного интеллекта помогает системе обнаруживать мельчайшие признаки изменений в эмбрионах и точно настраивать потребление углекислого газа, питание и окружающую среду.

Система может даже определять эмбрионы по состоянию здоровья и потенциалу развития. Когда у эмбриона развивается серьезный дефект или он умирает, машина предупреждает специалистов, чтобы они извлекли его из похожего на матку сосуда.

Отмечается, что этот прорыв может проложить путь к будущему деторождению в стране с низким уровнем рождаемости, как отметили ученые, он может устранить необходимость в том, чтобы женщина вынашивала ребенка, поскольку плод может безопасно и эффективно расти вне ее тела.


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URL: https://www.vb.kg/413298
Теги:
Китай, родильный дом, медицина
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