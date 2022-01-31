В питомнике "Зеленхоза" выращивают саженцы лиственных и хвойных деревьев

В столичном питомнике №1 муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" выращиваются первые саженцы лиственных и хвойных деревьев.

В этом году трудолюбивые озеленители подготовили порядка 200 тысяч черенков, из них: 180 тысяч живой изгороди и 20 тысяч лиственных деревьев.

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить растение, если посчастливится обзавестись его побегом.

Данный способ широко распространён при разведении кустарников. При правильной посадке и уходе процент приживаемости практически равняется к 100 процентам.

Процесс черенкования происходит следующим образом: Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки секатором длинной не менее 10 сантиметров, собрав 50 таких черенков в жгут, их отправляют в почву до появления первых пучков. После чего их высаживают дорастать на территории питомника, где за ними ухаживают и выращивают до зрелого для посадки состояния, а затем высаживают в городе.