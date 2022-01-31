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Мужчину, избившего жену на улице задержали и доставили в суд

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке задержали мужчину, который жестоко избил жену . Видео происшествия сегодня, 31 января, распространили в соцсетях и оно произвело общественный резонанс.

Женщина отказалась писать заявление в милицию и объяснив это тем, что никаких претензий не имеет.

Однако в пресс-службе МВД сообщили, что личность мужчины установлена, он задержан и по этому факту составлен протокол о правонарушении по статье 70 КоП КР "Семейное насилие".

"Мужчину доставили в суд, составлен протокол о правонарушении, поскольку заявление писать женщина отказалась, ей выдан охранный ордер. Если бы она написала заявление, то возбудили бы уголовное дело, но она отказалась. Теперь будет наказание только в соответствии с кодексом о правонарушении. Будем ждать решения суда", - сообщил vb.kg сотрудник пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев.


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URL: https://www.vb.kg/413304
Теги:
избиение, семейное насилие, Бишкек
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