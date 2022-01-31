Институт омбудсмена рекомендует отстранить от должности директора профлицея

На имя омбудсмена обратился М.Б., сообщивший, что в профессиональном лицее №102 города Кара-Балты, в котором он обучался, с сентября 2020 года по март 2021 года учащиеся не получали положенные им стипендии. По его мнению заявителя, эти деньги в личных целях использовали директор лицея и главный бухгалтер.

По данному обращению представительством омбудсмена по Чуйской области было направлено соответствующее письмо в прокуратуру Чуйской области, которая, в свою очередь, внесла представление в министерство образования и науки.

Кроме того, аналогичное письмо было отправлено в Управление Чуйской области ГКНБ. Из ответа, полученного из УГКНБ, следует, что данный факт был зарегистрирован в ЕРПП за №03-825-2021-000ххх и в настоящее время по нему ведутся следственные действия в рамках досудебного производства.

Министерство образования и науки КР, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 146 Трудового кодекса КР, объявило "выговор" директору профессионального лицея №102 города Кара-Балта, основанием для применения меры дисциплинарного воздействия являлось представление Прокуратуры Чуйской области от 29.10.2021 года и справка комиссия ПЛ №102. В письме за подписью первого заместителя министра образования и науки сообщается, что "в отношении директора Профессионального лицея №102 ведется досудебное расследование Управлением ГКНБ по Чуйской области, и на сегодняшний день нет вступившего в силу приговора суда, отстранение У.Т.Керимбаева не представляется возможным".

В аппарате акыйкатчы не согласны с позицией Министерства образования и науки и считают, что директор вышеуказанного лицея должен быть отстранен от занимаемой должности на время проведения следствия. П. 8 ст. 76 ("отстранение от работы") Трудового Кодекса КР предусматривает, что работника можно отстранить:

– в других случаях, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

В настоящее время институт омбудсмена обратился на имя главы ГКНБ КР с просьбой рассмотреть возможность обращения в суд с ходатайством о временном отстранении от занимаемой должности директора профессионального лицея №102 г. Кара-Балты, согласно п. 8 статьи 76 ТК КР и ст. 120 Уголовно-процессуального кодекса.