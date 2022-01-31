В Бишкеке мужчину, который избил жену арестовали на семь суток

В Бишкеке мужчине, который жестоко избил жену арестовали на семь суток. Видео с избиением женщины сегодня, 31 января, распространили в соцсетях, и оно произвело общественный резонанс.

Женщина отказалась писать заявление в милицию, объяснив это тем, что никаких претензий не имеет. Однако в пресс-службе МВД сообщили, что по этому факту составлен протокол о правонарушении по статье 70 КоП КР "Семейное насилие".

Очевидцы сообщают, что в суд супруги приехали вместе, взявшись за руки.

"В итоге 29-летнему мужчине по решению суда дали 7 суток ареста, которые скорее всего он проведет в стенах РОВД Ленинского района", - сообщил vb.kg сотрудник пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев.