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Сотрудники милиции установили факт незаконной перевозки наркотиков

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками управления СБНОН МВД совместно с сотрудниками СС Аламединского района и ОБДД ОВД Аламединского района установлен факт незаконной перевозки наркотиков, подозреваемый задержан.

Так, 20 января 2022 года в ходе проверки ранее полученной оперативной информации, примерно в 20 часов 30 минут на автодороге "Бишкек-Нарын-Торугарт", в районе круговой ГЭС-5 (объездная), остановлен пассажирский бус Мерседес-Спринтер белого цвета, ехавший из села Чаек, Жумгальского района в сторону Бишкека.

При осмотре данной автомашины с помощью кинолога, в багажном отсеке обнаружена и изъята бумажная коробка, внутри которой находились

пластиковые бутылки : 5 литровые-2 штуки и 2-х литровая 1 штука с веществом темно-зелёного цвета со специфическим запахом марихуаны,

примерным весом 3 килограмма 485 граммов и целлофановый пакет желтого цвета, внутри которого находилось твердое вещество, светло-коричневого цвета, в виде спичечных коробков в количестве 58 штук, со специфическим запахом гашиша примерным весом 787 грамм.

По подозрению в хранении данных наркотиков задержан пассажир буса, им оказался уроженец Жумгальского района К.Ж. 1997 года рождения, ранее судимый за "Грабеж".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО-1. Ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/413317
Теги:
МВД, наркотики
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