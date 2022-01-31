Бабур Тольбаев назначен президентом шахматной федерации

Предприниматель КР Бабур Тольбаев назначен главой шахматной федерации. Об этом на своей странице фейсбук сообщил депутат ЖК Дастан Бекешов.

"Сегодня состоялся съезд шахматной федерации Кыргызской Республики на котором был принят устав, а также избран президент федерации.

Я и ещё несколько кандидатов сняли свои кандидатуры в поддержку Бабура Тольбаева, который сделал большой вклад в развитие шахмат в стране и продолжит это делать ещё с большим рвением.

Большинством голосов Бабур Тольбаев избран президентом Шахматной Федерации Кыргызской Республики. Искренне поздравляю", - написал Бекешов.