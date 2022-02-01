В Кыргызстане органы МСУ и активисты получили гранты на развитие регионов

В Бишкеке презентовали 50 инициатив по предотвращению конфликтов на местах в 25 локациях по всей стране. И каждая из сторон получила сертификат на получение грантовой суммы для решения той проблемы, точнее мирной инициативы, которая была определена - отдельно для МСУ и отдельно для местных активистов.

Сами стороны - грантополучатели - признаются, что в самом начале, когда начинались тренинги, сторонам - МСУ и местным активистам - было очень трудно договориться и понять друг друга: было очень много предубеждений, ложных представлений о реальной работе друг друга. Инициаторы проекта очень мудро подошли к выбору стратегии действий. Они определили несколько локаций в стране с выраженной конфликтогенной ситуацией на основе ранее проведенных исследований. Решить конфликты, скрытые или явные, иногда не удается годами, конфликты обостряются особенно в предвыборное или поствыборное время. Часто по разные стороны баррикад оказываются власть и общество, активисты. Ком недопониманий копится. Инициаторы предложили конфликты сделать поворотными точками развития и улучшения жизни.

Получая гранты МСУ и организации гражданского общества - активисты - разрабатывают совместный план действий. Причем все шаги должны быть согласованы, иначе могут возникнуть проблемы с финансированием.

В день презентации было заметно, что и представители МСУ и ОГО ( организаций гражданского общества) готовы к сотрудничеству. У них есть понимание того, что они могут и должны двигаться вместе к решению проблем в своем районе, городе, айыл окмоту. И значит, есть шанс сделать жизнь людей лучше, комфортнее.

Гранты на 25 инициатив от организаций гражданского общества и 25 инициатив от органов МСУ будут выделены в рамках проекта "Ынтымактуу Жашоо".

На презентации присутствовали представители ЦИК КР, Государственного агентства регионального развития КР, Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, ГКДР, представители делегации ЕС в КР, международные и неправительственные организации, эксперты, политологи и др.

Организаторы проекта рассказали, что ранее в Бишкеке и Оше международная организация International Alert провела грантовый семинар для организаций гражданского общества со всего Кыргызстана по обучению механизмам использования грантовых средств и отчетности. Местные организации гражданского общества совместно с органами МСУ разработали проекты по предотвращению конфликтов и развитию миростроительства на местном уровне, на реализацию этих проектов они получат гранты.

Инициативы будут профинансированы в рамках проекта "Ынтымактуу Жашоо", который реализуется командой International Alert в партнерстве с Национальным центром медиации и Институтом Политики Развития при финансовой поддержке Европейского Союза, по всей стране самые активные граждане были обучены методам анализа и предотвращения конфликтов для того, чтобы они, зная причины этих конфликтов, могли решить их совместно с местными властями - органами местного самоуправления.

"Помимо реализации мирных инициатив, мы нацелены работать над повышением потенциала местных организаций гражданского общества, чтобы даже после завершения нашего проекта полученные навыки и опыт эти организации использовали на благо своего айылного аймака, района и области", - рассказал глава представительства Европейского Союза посол Эдуард Ауэр.

"Гражданские организации не являются оппонентами органов власти, а наоборот, помогают решать насущные проблемы. Такая совместная работа принесет гораздо больше результатов, чем работа по отдельности", - отметила Надежда Добрецова, председатель правления Института политики развития.

Всего проект "Ынтымактуу Жашоо" охватывает 25 пилотных локаций в 7 регионах Кыргызстана, и каждая местная инициатива будет направлена на решение локальных проблем.

"Для Кыргызстана очень важно формирование сильного гражданского общества, не только в столице, но и регионах. Ключевая роль в предотвращении конфликтов принадлежит активной молодежи, которая, мы надеемся, будет тесно работать с местными органами власти. Наша цель - вовлечь молодых активистов в диалог для продвижения мирной риторики и позитивной политической культуры", - отметила Шакират Токтосунова, представитель International Alert в КР.

Для справки:

International Alert совместно с Институтом Политики Развития и Национальным центром медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактикосоциальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза.

Организации, которые получили гранты:

1. ОФ Child"s Rights Defenders League (Тюпский АО), проект "Предупреждение конфликтов - основа устойчивого развития для жителей Тюпского АО".

2. Кризисный центр "Багыт" (г. Балыкчы), проект "Ынтымактуу Шаар"

3. ОФ "Демилгелүү Демилгелуу Жаштар"(Кочкор), проект "Продвижение политического просвещения через медиа среди молодежи".

4. ОО "Тынчтык" (г. Нарын), проект "Ийгилик ачкычы – ынтымак"

5. ОФ Онол Айым в партнерстве с ОО "Таласский областной Совет молодежи" (Таласская область), проект "Ынтымактуу Жашоо=Жаратылышты Сактоо"

6. ОО "Диланар" в партнерстве с ОО ТИО (Таласская область), проект "Будущее должно быть заложено в настоящем - миростроительство в Покровском айылном аймаке".

7. ОФ "Общество Корнелиуса" (г. Токмок), проект "Во имя единства".

8. ОО Community Development Alliance (Курама), проект "Продвижение мира в местном сообществе".

9. ОО "Агеркеч" (МТУ-1), проект "Инклюзивная инновационная платформа миростроительства".

10. НПО "Центр развития сообществ" (с.Ленинское), проект "Повышение потенциала активности граждан и ОМСУ в предупреждении конфликтов в Ленинском айыльном аймаке".

11. ОО "Активист" (Баткенская область), проект"Эр достугу-эгиз, эл достугу-деңиз".

12. ОО "Сеть приграничной молодежи" (Баткенская область), проект"Ынтымактуу жаштар".

13. ОО "Мирные инициативы" в партнерстве с ОО "Диалог, доверие, право" (Баткенская область), проект "Местные гражданские инициативы для развития сотрудничества и сплоченности сообществ в Суу-Башинском айылном округе".

14. ЦПГО Ноокат (Ошская область), проект "Улучшение степени доверия населения органам МСУ"

15. ОО "Жаш Ниет" (Ошская область), проект"Демге дем".

16. ОФ "Центр развития и защиты уязвимых групп населения" (Ошская область), проект "Жаштар тилеги тынчтык".

17. ОФ "Международный центр "Интербилим" (Ошская область), проект "Усиление потенциала местных сообществ и МСУ г. Узген в мониторинге потребностей уязвимых слоев населения и в предоставлении муниципальных услуг".

18. ОФ "Ноокат Ирригатор" в партнерстве с ОФ "Согонду Жаштар Коому" (Ошская область), проект "Ынтымактуу элге ырыс конот".

19. ОО "Жаш Күуч" (Джалал-Абадская область), проект "Таш-Комур шаарында жаштардын ынтымагын бекемдоо жана шайлоодон кийинки чыр-чатактарды алдын алуу".

20. ОФ "Айкан" (Джалал-Абадская область), проект "Предотвращение конфликтных отношений между населением и айыл окмоту после выборов на территории Терек-Сайского айыльного аймака".

21. ОФ "Мекеним Ала-Тоо" (Джалал-Абадская область), проект "Элет жеринин ынтымак куруучулары".

22. ОФ "Гринлайт" (Джалал-Абадская область), проект "Молодежная инициатива - путь к развитию".

23. ОФ "Развитие молодых граждан" (Джалал-Абадская область), проект "Социальное партнерство общественно-профилактического центра при Жаны-Жолском айыл окмоту с населением и милицией".

24. ОО "Женский совет г. Каракуль" (Джалал-Абадская область), проект "Коомдук алдын алуу борборлоруна жаны дем берүүу".

25. ОО "Тилектеш Эл" в партнерстве с ОФ "Казарман Келечек" (Джалал-Абадская область), проект "Ынтымактуу жаштар-аймактын келечеги"

Кроме того, 25 органов местного самоуправления, участвующие в проекте, также получат мини-гранты для поддержания следующих мирных инициатив по поддержанию правопорядка и верховенства права.

1. Тюпский АО "Тюп ынтымагы" .

2. Мэрия г. Балыкчы: "Проведение конкурса местная инициатива".

3. Мэрия г. Нарына: "Открытый Нарын".

4. Кочкорский АО: "Информационный центр".

5. Каргалыкский АО: "Проведение конкурса местная инициатива".

6. Кара-Бууринский АО: "Проведение конкурса местная инициатива".

7. Покровский АО: "Безопасная жизнь" .

8. Терек-Сайский АО: "Создание условий для проведения общественных мероприятий для снижения напряженности среди населения".

9. Жаны-Жолский АО: "Спорт – это единство".

10. А. Суеркуловский АО: "Активизация деятельности ОПЦ, предотвращение насилия и конфликтов".

11. Мэрия г.Кара-Куля: "Информация – залог успеха".

12. Мэрия г. Таш-Кумыра: "Проведение конкурса местная инициатива".

13. Мэрия г. Майлуу-Суу: "Довести информацию до населения о деятельности местной власти".

14. Тепе-Коргонский АО: "Согласие – залог успеха".

15. Ленинский АО/ Алай: "Проведение конкурса местная инициатива".

16. Кара-Кульджинский АО: "Народу открытая информация".

17. Мэрия г. Нооката: "Прозрачная информация" .

18. Мэрия г. Узгена: "Ынтымак жашоо в городе Узген"

19. Ленинский АО/Аламудун: "Проведение конкурса местная инициатива".

20. Кураминский АО: "Проведение конкурса местная инициатива".

21. Мэрия г. Токмока: "Организация дебатных клубов".

22. МТУ 1 /Бишкек: "Безопасный двор".

23. Сумбулинский АО: "Проведение конкурса местная инициатива".

24. Суу-Башинский АО: "Центр сотрудничества".

25. Бирликский АО: "В нашем аймаке жизнь в согласии".