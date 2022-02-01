В Кыргызстане беременные женщины имеют право на бесплатную медпомощь

В Кыргызстане всем беременным женщинам предоставляется право на получение бесплатной медицинской помощи на стационарном и амбулаторном уровнях. Об этом сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования.

Фонд ОМС напоминает, что Программа государственных гарантий (ПГГ) всем женщинам, вставшим на учет по поводу беременности, поступающим на роды, с осложнениями в послеродовом периоде (в течении 10 недель после родов), также женщинам с патологией беременности при стационарном лечении (по основному диагнозу), поступающим по поводу прерывания беременности по социальным и медицинским показаниям даёт право на бесплатное получение медико-санитарной помощи как на стационарном, так и на амбулаторном уровне.

"Операция кесарево сечения так же относиться к бесплатным медицинским услугам, оказываемых в рамках Программы государственных гарантий, поэтому каждый руководитель родильного дома обязан проводить постоянный мониторинг лекарственных средств, в том числе наркозные средства и обеспечивать бесперебойную поставку в операционные блоки", -отметила начальник управления реализации программ медицинского страхования Фонда ОМС Жипара Азизбекова.

Для незастрахованных беременных женщин Фонд ОМС реализует бесплатные Полисы ОМС сроком на один год, что дает им право на получение льготных лекарственных средств на амбулаторном уровне со скидкой по рецептам, выписываемыми семейными врачами (фолиевая кислота, препараты йода, противоанемические препараты и т.д.).

В случае требования неформальных платежей со стороны медицинских работников и возникновения вопросов, звоните на горячую линию ФОМС 113 (звонок бесплатный), режим работы с 9.00-18.00