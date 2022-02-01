Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

По жалобам бишкекчан на улице Махатма Ганди оборудуют тротуар

108  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев провел планерку на пересечении улицы Махатма Ганди и проспекта Жибек-Жолу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее горожане жаловались, что тротуар упирается в кафе и столб, а пешеходам приходиться идти по проезжей части или по арыку. После жалобы на место выезжала комиссия, которая установила, что на участок имеется Государственный акт о праве частной собственности, также заключение на размещение временного объекта на собственной территории.

"Путем переговоров достигнута договоренность с владельцем земли, он согласился освободить территорию в пользу тротуара. В результате демонтирован объект облегченного типа и столб", - говорится в сообщении мэрии.

Сейчас на месте, которое вызвало общественный резонанс, укладывают тротуар.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413332
Теги:
строительство, Бишкек, тротуар
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  