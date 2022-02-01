По жалобам бишкекчан на улице Махатма Ганди оборудуют тротуар

В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев провел планерку на пересечении улицы Махатма Ганди и проспекта Жибек-Жолу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее горожане жаловались, что тротуар упирается в кафе и столб, а пешеходам приходиться идти по проезжей части или по арыку. После жалобы на место выезжала комиссия, которая установила, что на участок имеется Государственный акт о праве частной собственности, также заключение на размещение временного объекта на собственной территории.

"Путем переговоров достигнута договоренность с владельцем земли, он согласился освободить территорию в пользу тротуара. В результате демонтирован объект облегченного типа и столб", - говорится в сообщении мэрии.

Сейчас на месте, которое вызвало общественный резонанс, укладывают тротуар.