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Нацбанк начал реализацию аффинированных слитков из золота

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 февраля 2022 года Национальный банк реализует аффинированные слитки из золота на внутреннем рынке страны. Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

Указывается, что аффинированные слитки из золота изготовлены ОАО "Кыргызалтын" весом от 10900 гр до 13400 гр с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,95 процента лигатурной массы слитка.

Цена продажи устанавливается национальным банком индивидуально на каждый аффинированный слиток из золота в национальной валюте и публикуется на официальном интернет-сайте Национального банка на ежедневной основе.

Обратный выкуп аффинированных слитков из золота Национальным банком не осуществляется.

"Продажа аффинированных слитков из золота физическим и юридическим лицам (за исключением предприятий–производителей и переработчиков золота) осуществляется группой Центральная оборотная касса Национального банка в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Национального банка. К слиткам обязательно прилагается сертификат завода-изготовителя, подтверждающий количественно-качественные показатели аффинированного слитка из золота, и квитанции о реализации аффинированных слитков из золота", - говорится в сообщении Нацбанка.


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URL: https://www.vb.kg/413334
Теги:
золото, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики
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