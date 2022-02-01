Нацбанк начал реализацию аффинированных слитков из золота

С 1 февраля 2022 года Национальный банк реализует аффинированные слитки из золота на внутреннем рынке страны. Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

Указывается, что аффинированные слитки из золота изготовлены ОАО "Кыргызалтын" весом от 10900 гр до 13400 гр с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,95 процента лигатурной массы слитка.

Цена продажи устанавливается национальным банком индивидуально на каждый аффинированный слиток из золота в национальной валюте и публикуется на официальном интернет-сайте Национального банка на ежедневной основе.

Обратный выкуп аффинированных слитков из золота Национальным банком не осуществляется.

"Продажа аффинированных слитков из золота физическим и юридическим лицам (за исключением предприятий–производителей и переработчиков золота) осуществляется группой Центральная оборотная касса Национального банка в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Национального банка. К слиткам обязательно прилагается сертификат завода-изготовителя, подтверждающий количественно-качественные показатели аффинированного слитка из золота, и квитанции о реализации аффинированных слитков из золота", - говорится в сообщении Нацбанка.