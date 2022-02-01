На Иссык-Куле религиозный экстремизм - одна из самых актуальных проблем

В Иссык-Кульской области в некоторых селах религиозный экстремизм становится одной из самых актуальных проблем. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В целях предупреждения и борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом сотрудники Иссык-Кульского РОВД провели встречи с руководителями учреждений, главами сельских округов, директорами школ и имам-хатибами Ак-Суйского района для выявления экстремистских сообществ в Кыргызстане.

Цель встречи – усиление нетерпимости граждан к экстремистской идеологии, формирование негативного отношения к радикальным группировкам и движениям, борьба с современными технологиями по вербовке. Разъяснена уголовная ответственность за религиозный экстремизм и терроризм, а также особенности требований законодательства КР к взрослым гражданам и подросткам.

"В ходе встречи было отмечено, что раньше областное управление милиции преследовало только "Хизб ут-Тахрир", на сегодня и другие религиозные группы были признаны незаконными в Кыргызстане. Особую тревогу вызывает недавняя активизация идеологии религиозного движения "Инкар-Якын" в регионе", - говорится в сообщении УВД.