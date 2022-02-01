Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

На Иссык-Куле религиозный экстремизм - одна из самых актуальных проблем

186  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульской области в некоторых селах религиозный экстремизм становится одной из самых актуальных проблем. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В целях предупреждения и борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом сотрудники Иссык-Кульского РОВД провели встречи с руководителями учреждений, главами сельских округов, директорами школ и имам-хатибами Ак-Суйского района для выявления экстремистских сообществ в Кыргызстане.

Цель встречи – усиление нетерпимости граждан к экстремистской идеологии, формирование негативного отношения к радикальным группировкам и движениям, борьба с современными технологиями по вербовке. Разъяснена уголовная ответственность за религиозный экстремизм и терроризм, а также особенности требований законодательства КР к взрослым гражданам и подросткам.

"В ходе встречи было отмечено, что раньше областное управление милиции преследовало только "Хизб ут-Тахрир", на сегодня и другие религиозные группы были признаны незаконными в Кыргызстане. Особую тревогу вызывает недавняя активизация идеологии религиозного движения "Инкар-Якын" в регионе", - говорится в сообщении УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413336
Теги:
Иссык-Кульская область, религия, экстримизм, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  