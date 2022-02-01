"Газпром Кыргызстан" получил международный сертификат ISO 45001:2018

"Газпром Кыргызстан" стал первой компанией в Кыргызстане, которая прошла сертификацию на соответствие стандарту ISO 45001:2018. Это помогло значительно повысить уровень безопасности в компании. Сообщает пресс-служба компании.

ISO 45001:2018 - новый мировой стандарт по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте. Его разработала Международная организация по стандартизации в 2018 году. Сертификат гарантирует, что жизни и здоровью сотрудников и посетителей сертифицированной компании ничего не угрожает.

Преимущества ISO 45001:2018 перед другими стандартами по охране здоровья:

динамичен во всех аспектах, а не статичен. Если система обеспечения безопасности устареет, её придётся обновить и улучшить для дальнейшей сертификации;

рассматривает как риски, так и возможности. Это помогает предотвратить опасные ситуации и не допустить их появления в будущем;

концентрируется на взаимодействии между организациями и бизнес-средой, а не только на предотвращении возможных угроз для здоровья и других внутренних проблемах;

учитывает безопасность сотрудников компании и посетителей, а не только сотрудников.

"Каждый день тысячи людей гибнут из-за несчастных случаев на производстве или смертельных заболеваний, связанных с работой. Данные смертельные случаи могли бы быть предотвращены в прошлом и должны быть предотвращены в будущем. Стандарт ISO 45001 разработан для достижения данной цели", - отметили Кристиан Глезель и Чарльз Корри, председатель и секретарь ИСО/ПК 283 рабочей группы, занимающейся разработкой ISO 45001.