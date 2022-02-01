Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

"Газпром Кыргызстан" получил международный сертификат ISO 45001:2018

121  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Газпром Кыргызстан" стал первой компанией в Кыргызстане, которая прошла сертификацию на соответствие стандарту ISO 45001:2018. Это помогло значительно повысить уровень безопасности в компании. Сообщает пресс-служба компании.

ISO 45001:2018 - новый мировой стандарт по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте. Его разработала Международная организация по стандартизации в 2018 году. Сертификат гарантирует, что жизни и здоровью сотрудников и посетителей сертифицированной компании ничего не угрожает.

Преимущества ISO 45001:2018 перед другими стандартами по охране здоровья:

динамичен во всех аспектах, а не статичен. Если система обеспечения безопасности устареет, её придётся обновить и улучшить для дальнейшей сертификации;

рассматривает как риски, так и возможности. Это помогает предотвратить опасные ситуации и не допустить их появления в будущем;

концентрируется на взаимодействии между организациями и бизнес-средой, а не только на предотвращении возможных угроз для здоровья и других внутренних проблемах;

учитывает безопасность сотрудников компании и посетителей, а не только сотрудников.

"Каждый день тысячи людей гибнут из-за несчастных случаев на производстве или смертельных заболеваний, связанных с работой. Данные смертельные случаи могли бы быть предотвращены в прошлом и должны быть предотвращены в будущем. Стандарт ISO 45001 разработан для достижения данной цели", - отметили Кристиан Глезель и Чарльз Корри, председатель и секретарь ИСО/ПК 283 рабочей группы, занимающейся разработкой ISO 45001.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413338
Теги:
Газпром, Газпром Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  